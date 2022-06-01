Selskapskatalog
Zymergen
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Zymergen Lønninger

Zymergens lønn varierer fra $154,225 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $225,400 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zymergen. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Dataforsker
$225K
Produktleder
$154K
Programvareutvikler
$190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zymergen er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $225,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zymergen er $190,045.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Zymergen

Relaterte selskaper

  • Verily
  • Guardant Health
  • Twist Bioscience
  • Microsoft
  • Oracle
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser