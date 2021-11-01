Selskapskatalog
Zwift
Zwift Lønninger

Zwifts lønn varierer fra $75,154 i total kompensasjon per år for en Markedsføring på laveste nivå til $264,500 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zwift. Sist oppdatert: 9/7/2025

$160K

Produktleder
Median $265K
Programvareutvikler
Median $138K
Dataforsker
Median $215K

Personalavdeling
$186K
Markedsføring
$75.2K
Programleder
$156K
Programvareutviklingsleder
$188K
Teknisk programleder
$150K
Ofte stilte spørsmål

