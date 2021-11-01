Selskapskatalog
Zoomcar
Zoomcar Lønninger

Zoomcars lønn varierer fra $15,888 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $117,734 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zoomcar. Sist oppdatert: 9/2/2025

Produktleder
Median $118K
Programvareutvikler
Median $30.5K
Forretningsanalytiker
Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dataforsker
Grafisk designer
Programleder
Prosjektleder
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zoomcar er Produktleder med en årlig totalkompensasjon på $117,734. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zoomcar er $23,926.

