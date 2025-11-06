Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Zoom varierer fra ₹3.59M per year for ZP1 til ₹5.84M per year for ZP3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹5.16M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Zooms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
ZP1
₹3.59M
₹2.46M
₹1.09M
₹35.9K
ZP2
₹4.33M
₹2.84M
₹1.23M
₹265K
ZP3
₹5.84M
₹3.66M
₹1.91M
₹274K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Zoom er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
