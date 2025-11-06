Selskapskatalog
Zoom Programvareingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Programvareingeniør-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Zoom varierer fra ₹3.59M per year for ZP1 til ₹5.84M per year for ZP3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹5.16M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Zooms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
ZP1
(Inngangsnivå)
₹3.59M
₹2.46M
₹1.09M
₹35.9K
ZP2
₹4.33M
₹2.84M
₹1.23M
₹265K
ZP3
₹5.84M
₹3.66M
₹1.91M
₹274K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Zoom er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderte stillinger

Maskinlæringsingeniør

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Produksjon Programvareutvikler

DevOps-ingeniør

Forskningsviter

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Zoom in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹6,229,742. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zoom for Programvareingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹5,012,430.

Andre ressurser