Zoom
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • China

Zoom Programvareingeniør Lønninger i China

Programvareingeniør-kompensasjon in China hos Zoom varierer fra CN¥367K per year for ZP1 til CN¥634K per year for ZP3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in China utgjør totalt CN¥527K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Zooms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
ZP1
(Inngangsnivå)
CN¥367K
CN¥211K
CN¥136K
CN¥19.6K
ZP2
CN¥555K
CN¥320K
CN¥215K
CN¥20.3K
ZP3
CN¥634K
CN¥351K
CN¥283K
CN¥0
ZP4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Vis 2 flere nivåer
Block logo
+CN¥416K
Robinhood logo
+CN¥638K
Stripe logo
+CN¥143K
Datadog logo
+CN¥251K
Verily logo
+CN¥158K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Zoom er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderte stillinger

Maskinlæringsingeniør

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Produksjon Programvareutvikler

DevOps-ingeniør

Forskningsviter

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Zoom in China ligger på en årlig totalkompensasjon på CN¥888,598. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zoom for Programvareingeniør rollen in China er CN¥509,457.

