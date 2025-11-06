Produktdesigner-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Zoom varierer fra $130K per year for ZP1 til $279K per year for ZP5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $180K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Zooms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
ZP1
$130K
$116K
$12K
$2K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$195K
$175K
$20K
$0
ZP4
$236K
$190K
$37.5K
$8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Zoom er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling