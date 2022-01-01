Selskapskatalog
Zoom
Zoom Lønninger

Zooms lønn varierer fra $30,602 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $487,550 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zoom. Sist oppdatert: 9/19/2025

$160K

Programvareutvikler
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

DevOps Ingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Produktleder
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Produktdesigner
ZP3 $194K
ZP4 $271K

UX Designer

Rekrutterer
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Markedsføring
Median $225K

Produktmarkedsføring Manager

Programvareutviklingsleder
Median $310K
Salg
Median $200K
Forretningsanalytiker
Median $137K
Dataanalytiker
Median $210K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $212K
Finansanalytiker
Median $155K
Prosjektleder
Median $145K
Personalavdeling
Median $188K
Salgsingeniør
Median $239K
Regnskapsfører
$192K

Teknisk Regnskapsfører

Administrativ assistent
$42.2K
Forretningsoperasjonsleder
$259K
Forretningsutvikling
$488K
Bedriftsutvikling
$189K
Kundeservice
$73.7K
Kundeserviceoperasjoner
$83.1K
Dataforskningsleder
$114K
Dataforsker
$30.6K
Grafisk designer
$259K
Informasjonsteknolog (IT)
$131K
Juridisk
$296K
Markedsføringsoperasjoner
$456K
Programleder
$147K
Salgsstøtte
$143K
Løsningsarkitekt
$223K

Skysikkerhetsarkitekt

Teknisk Kontoansvarlig
$180K
Teknisk programleder
$64K
Teknisk forfatter
$132K
Tillit og sikkerhet
$94.6K
UX-forsker
$211K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Zoom er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zoom er Forretningsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $487,550. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zoom er $200,000.

