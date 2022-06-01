Selskapskatalog
Zoetis
Zoetis Lønninger

Zoetiss lønn varierer fra $92,460 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $223,934 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zoetis. Sist oppdatert: 11/15/2025

Datavitenskaper
Median $162K
Programvareingeniør
Median $141K
Forretningsanalytiker
$92.5K

Datavitenskap-leder
$136K
Markedsføringsoperasjoner
$198K
Produktdesigner
$121K
Produktleder
$104K
Prosjektleder
$121K
Salg
$101K
Programvareutviklingsleder
$224K
Teknisk programleder
$141K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zoetis er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $223,934. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zoetis er $135,675.

