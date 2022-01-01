Zocdoc Lønninger

Selskapskatalog
Zocdocs lønn varierer fra $70,350 i total kompensasjon per år for en Kundesuksess på laveste nivå til $225,750 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zocdoc. Sist oppdatert: 9/13/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack Programvareingeniør

Markedsføring
Median $200K
Programvareutviklingsleder
Median $226K

Dataforsker
Median $168K
Kundesuksess
$70.4K
Produktdesigner
$201K
Produktleder
$173K
Prosjektleder
$136K
Rekrutterer
$142K
Salg
$109K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Zocdoc er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

