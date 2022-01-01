ZipRecruiter Lønninger

Selskapskatalog
ZipRecruiters lønn varierer fra $79,600 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $422,417 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ZipRecruiter. Sist oppdatert: 11/14/2025

Programvareingeniør
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Fullstack Programvareutvikler

Datavitenskaper
Median $170K
Produktleder
Median $258K

Produktdesigner
Median $142K

UX-designer

Programvareutviklingsleder
Median $294K
Regnskapsfører
$91.3K
Forretningsanalytiker
$266K
Datavitenskap-leder
$293K
Personalavdeling
$79.6K
Markedsføring
$259K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos ZipRecruiter er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ZipRecruiter er Programvareingeniør at the Staff Software Engineer level med en årlig totalkompensasjon på $422,417. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ZipRecruiter er $243,072.

