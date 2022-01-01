Zipline Lønninger

Selskapskatalog
Ziplines lønn varierer fra $136,591 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $243,800 for en Maskinvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zipline. Sist oppdatert: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programvareingeniør
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Produktleder
Median $157K
Forretningsanalytiker
$206K

Maskinvareingeniør
$244K
Juridisk
$239K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zipline er Maskinvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $243,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zipline er $199,702.

