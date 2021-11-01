Selskapskatalog
Zipcar
Zipcar Lønninger

Zipcars lønn varierer fra $27,975 i total kompensasjon per år for en Cybersikkerhetsanalytiker på laveste nivå til $253,980 for en Stabssjef på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zipcar. Sist oppdatert: 11/14/2025

Programvareingeniør
Median $41.9K
Produktleder
Median $175K
Forretningsoperasjoner
$65.2K

Stabssjef
$254K
Dataanalytiker
$143K
Datavitenskaper
$131K
Produktdesigner
$185K
Cybersikkerhetsanalytiker
$28K
Programvareutviklingsleder
$235K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zipcar er Stabssjef at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $253,980. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zipcar er $142,800.

Andre ressurser