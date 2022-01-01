Selskapskatalog
Zip Co
Zip Co Lønninger

Zip Cos lønn varierer fra $23,460 i total kompensasjon per år for en Finansanalytiker på laveste nivå til $247,755 for en Datavitenskaper på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zip Co. Sist oppdatert: 11/14/2025

Programvareingeniør
Median $90.3K

Backend Programvareutvikler

Produktleder
Median $79.1K
Forretningsanalytiker
$150K

Dataanalytiker
$43.2K
Datavitenskaper
$248K
Finansanalytiker
$23.5K
Produktdesigner
$164K
Rekrutterer
$194K
Programvareutviklingsleder
$133K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zip Co er Datavitenskaper at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $247,755. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zip Co er $132,760.

