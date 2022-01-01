Selskapskatalog
Zimmer Biomet
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Zimmer Biomet Lønninger

Zimmer Biomets lønn varierer fra $50,736 i total kompensasjon per år for en Teknisk programleder på laveste nivå til $197,985 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zimmer Biomet. Sist oppdatert: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Maskiningeniør
Median $100K

Kvalitetsingeniør

Salg
Median $85K
Biomedisinsk ingeniør
$124K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Forretningsanalytiker
Median $105K
Datavitenskaper
$78.4K
Produktdesigner
$66.1K
Produktdesignleder
$177K
Programvareingeniør
$198K
Programvareutviklingsleder
$102K
Teknisk programleder
$50.7K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zimmer Biomet er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $197,985. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zimmer Biomet er $101,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Zimmer Biomet

Relaterte selskaper

  • Henry Schein
  • Dentsply Sirona
  • Hologic
  • Cerner
  • General Motors
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser