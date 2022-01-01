Selskapskatalog
Zillow
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Zillow Lønninger

Zillows lønn varierer fra $69,000 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $493,852 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zillow. Sist oppdatert: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Kvalitetssikring (QA) Programvareutvikler

Datavitenskaper
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Produktleder
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Programvareutviklingsleder
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Produktdesigner
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

UX-designer

Teknisk programleder
P4 $268K
P5 $261K
Forretningsanalytiker
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Forretningsintelligensanalytiker

Markedsføring
P3 $122K
P4 $200K
Programleder
Median $145K
Salg
P3 $133K
P4 $165K
Finansanalytiker
Median $120K
Forretningsoperasjonsleder
Median $160K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $147K
Rekrutterer
Median $160K
UX-forsker
Median $155K
Dataanalytiker
Median $118K
Datavitenskap-leder
Median $320K
Juridisk
Median $160K
Regnskapsfører
Median $69K

Teknisk Regnskapsfører

Administrativ assistent
$103K
Forretningsoperasjoner
$113K
Forretningsutvikling
$132K
Kundeservice
$83.3K
Personalavdeling
$210K
Markedsføringsoperasjoner
$192K
Prosjektleder
$140K
Inntektsoperasjoner
$121K
Cybersikkerhetsanalytiker
$307K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Zillow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Zillow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Zillow er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zillow er Programvareingeniør at the P6 level med en årlig totalkompensasjon på $493,852. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zillow er $174,938.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Zillow

Relaterte selskaper

  • Compass
  • Opendoor
  • Realogy
  • Redfin
  • First American Financial
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser