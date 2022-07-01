Selskapskatalog
Zilliant
Zilliant Lønninger

Zilliants lønn varierer fra $98,980 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $171,638 for en Kundesuksess på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zilliant. Sist oppdatert: 11/14/2025

Forretningsanalytiker
$99K
Kundesuksess
$172K
Programvareingeniør
$165K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zilliant er Kundesuksess at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $171,638. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zilliant er $165,051.

