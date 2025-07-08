ZestMoney Lønninger

Selskapskatalog
ZestMoneys lønn varierer fra $25,280 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $114,270 for en Risikokapitalist på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ZestMoney. Sist oppdatert: 10/18/2025

Programvareutvikler
Median $25.3K
Produktleder
$44.8K
Risikokapitalist
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ZestMoney er Risikokapitalist at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $114,270. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ZestMoney er $44,770.

Andre ressurser