ZenBusiness Lønninger

ZenBusinesss lønn varierer fra $105,470 i total kompensasjon per år for en Markedsføring på laveste nivå til $175,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ZenBusiness. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $175K

Full-Stack Programvareingeniør

Dataanalytiker
$131K
Markedsføring
$105K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produktleder
$154K
Programleder
$159K
Prosjektleder
$150K
Ofte stilte spørsmål

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ZenBusiness je Programvareutvikler s godišnjom ukupnom naknadom od $175,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ZenBusiness je $152,236.

