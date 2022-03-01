Selskapskatalog
Z Holdings
Z Holdings Lønninger

Z Holdingss lønn varierer fra $43,619 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $74,625 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Z Holdings. Sist oppdatert: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Produktdesigner
$43.6K
Programvareingeniør
$74.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Z Holdings er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $74,625. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Z Holdings er $59,122.

Andre ressurser

