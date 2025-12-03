Selskapskatalog
Yext
Yext Forretningsanalytiker Lønninger

Forretningsanalytiker-mediankompensasjonspakken in United States hos Yext utgjør totalt $92.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Yexts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Median Pakke
company icon
Yext
Business Analyst
New York, NY
Totalt per år
$92.5K
Nivå
-
Grunnlønn
$85K
Stock (/yr)
$7.5K
Bonus
$0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos Yext?
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Yext er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsanalytiker hos Yext in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $135,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Yext for Forretningsanalytiker rollen in United States er $92,500.

Andre ressurser

