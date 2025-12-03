Selskapskatalog
Yara International
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

Yara International Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Germany hos Yara International utgjør totalt €113K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Yara Internationals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Median Pakke
company icon
Yara International
Software Engineering Manager
Berlin, BE, Germany
Totalt per år
$130K
Nivå
-
Grunnlønn
$124K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$6.4K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
11 År
Hva er karrierenivåene hos Yara International?
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutviklingsleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Yara International in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €125,948. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Yara International for Programvareutviklingsleder rollen in Germany er €117,526.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Yara International

Relaterte selskaper

  • Apple
  • Flipkart
  • Databricks
  • DoorDash
  • PayPal
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yara-international/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.