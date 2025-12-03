Selskapskatalog
Y&L Consulting
Y&L Consulting Programvareingeniør Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareingeniør totalkompensasjonen in Romania hos Y&L Consulting varierer fra RON 59.4K til RON 84.3K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Y&L Consultings totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$15.3K - $18.1K
Romania
Vanlig Område
Mulig Område
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Y&L Consulting?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Y&L Consulting in Romania ligger på en årlig totalkompensasjon på RON 84,345. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Y&L Consulting for Programvareingeniør rollen in Romania er RON 59,408.

Andre ressurser

