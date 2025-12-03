Selskapskatalog
Yalo Produktdesignleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Produktdesignleder totalkompensasjonen in Colombia hos Yalo varierer fra COP 211.13M til COP 295.07M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Yalos totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$57.6K - $69.8K
Colombia
Vanlig Område
Mulig Område
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Yalo?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesignleder hos Yalo in Colombia ligger på en årlig totalkompensasjon på COP 295,067,845. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Yalo for Produktdesignleder rollen in Colombia er COP 211,126,131.

