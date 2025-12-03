Selskapskatalog
Yalantis
Yalantis Personalavdeling Lønninger

Den gjennomsnittlige Personalavdeling totalkompensasjonen in Ukraine hos Yalantis varierer fra UAH 984K til UAH 1.43M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Yalantiss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$27K - $30.7K
Ukraine
Vanlig Område
Mulig Område
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Vanlig Område
Mulig Område

Bidra
Hva er karrierenivåene hos Yalantis?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Personalavdeling hos Yalantis in Ukraine ligger på en årlig totalkompensasjon på UAH 1,434,194. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Yalantis for Personalavdeling rollen in Ukraine er UAH 984,489.

Andre ressurser

