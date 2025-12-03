Selskapskatalog
Yadro
Yadro Cybersikkerhetsanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Cybersikkerhetsanalytiker totalkompensasjonen hos Yadro varierer fra RUB 3.08M til RUB 4.37M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Yadros totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$44.5K - $50.7K
Russia
Vanlig Område
Mulig Område
$39.3K$44.5K$50.7K$55.9K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Yadro?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Cybersikkerhetsanalytiker hos Yadro ligger på en årlig totalkompensasjon på RUB 4,372,617. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Yadro for Cybersikkerhetsanalytiker rollen er RUB 3,075,654.

Andre ressurser

