Y Combinator Programvareingeniør Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareingeniør totalkompensasjonen in Singapore hos Y Combinator varierer fra SGD 170K til SGD 242K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Y Combinators totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$150K - $177K
Singapore
Vanlig Område
Mulig Område
$132K$150K$177K$187K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Y Combinator?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Y Combinator in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 241,917. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Y Combinator for Programvareingeniør rollen in Singapore er SGD 170,394.

