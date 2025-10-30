Selskapskatalog
XPO Logistics
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Datavitenskaper

  • Alle Datavitenskaper lønninger

XPO Logistics Datavitenskaper Lønninger

Datavitenskaper-mediankompensasjonspakken in United States hos XPO Logistics utgjør totalt $142K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for XPO Logisticss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Totalt per år
$142K
Nivå
L4
Grunnlønn
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
År i selskapet
4 År
Års erfaring
12 År
Hva er karrierenivåene hos XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Datavitenskaper tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos XPO Logistics in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $163,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos XPO Logistics for Datavitenskaper rollen in United States er $142,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for XPO Logistics

Relaterte selskaper

  • Echo Global Logistics
  • JB Hunt
  • Merrill Lynch
  • EPAM Systems
  • Northrop Grumman
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser