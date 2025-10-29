Selskapskatalog
Xperi
Xperi Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in India hos Xperi utgjør totalt ₹4.31M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xperis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹4.31M
Nivå
L3
Grunnlønn
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
12 År
Hva er karrierenivåene hos Xperi?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Xperi er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Xperi in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹6,126,445. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xperi for Programvareingeniør rollen in India er ₹4,448,729.

Andre ressurser