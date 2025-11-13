Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Salgsingeniør totalkompensasjonen in United States hos Xperi varierer fra $163K til $233K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xperis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/13/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$187K - $219K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$163K$187K$219K$233K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Xperi er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salgsingeniør hos Xperi in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $232,830. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xperi for Salgsingeniør rollen in United States er $163,180.

Andre ressurser