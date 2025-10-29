Selskapskatalog
Xperi
Xperi Produktleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Produktleder totalkompensasjonen in Germany hos Xperi varierer fra €92.9K til €130K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xperis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€101K - €122K
Germany
Vanlig Område
Mulig Område
€92.9K€101K€122K€130K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Xperi er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktleder hos Xperi in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €129,796. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xperi for Produktleder rollen in Germany er €92,872.

Andre ressurser