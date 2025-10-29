Selskapskatalog
Xperi Datavitenskaper Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xperis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€62.2K - €73.3K
Ireland
Vanlig Område
Mulig Område
€58.1K€62.2K€73.3K€80.9K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Xperi er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos Xperi in Ireland ligger på en årlig totalkompensasjon på €80,918. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xperi for Datavitenskaper rollen in Ireland er €58,095.

