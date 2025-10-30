Selskapskatalog
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in United States hos XPENG Motors 小鹏汽车 utgjør totalt $300K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for XPENG Motors 小鹏汽车s totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Totalt per år
$300K
Nivå
L5
Grunnlønn
$200K
Stock (/yr)
$100K
Bonus
$0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos XPENG Motors 小鹏汽车?
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos XPENG Motors 小鹏汽车 er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos XPENG Motors 小鹏汽车 in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $430,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos XPENG Motors 小鹏汽车 for Programvareingeniør rollen in United States er $280,000.

