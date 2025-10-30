Selskapskatalog
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Salg Lønninger

Den gjennomsnittlige Salg totalkompensasjonen in Netherlands hos XPENG Motors 小鹏汽车 varierer fra €43.3K til €60.3K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for XPENG Motors 小鹏汽车s totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Vanlig Område
Mulig Område
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos XPENG Motors 小鹏汽车 er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands ligger på en årlig totalkompensasjon på €60,264. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos XPENG Motors 小鹏汽车 for Salg rollen in Netherlands er €43,266.

