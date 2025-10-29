Selskapskatalog
XP
XP Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Brazil hos XP utgjør totalt R$112K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for XPs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$112K
Nivå
L3
Grunnlønn
R$79.2K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$32.8K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
3 År
Hva er karrierenivåene hos XP?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos XP in Brazil ligger på en årlig totalkompensasjon på R$340,295. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos XP for Programvareingeniør rollen in Brazil er R$115,363.

