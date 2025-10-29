Selskapskatalog
Xoriant
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

Xoriant Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in India hos Xoriant utgjør totalt ₹1.72M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xoriants totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Xoriant
Software Engineer
Pune, MH, India
Totalt per år
₹1.72M
Nivå
L2
Grunnlønn
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos Xoriant?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Xoriant in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,421,889. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xoriant for Programvareingeniør rollen in India er ₹1,722,090.

Andre ressurser