Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Xilinx varierer fra $153K per year for E3 til $362K per year for E8. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $280K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xilinxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Xilinx er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)