Xilinx
Xilinx Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Xilinx varierer fra $153K per year for E3 til $362K per year for E8. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $280K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xilinxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
E3
Software Engineer 1(Inngangsnivå)
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
Software Engineer 2
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
Senior Software Engineer 1
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
Senior Software Engineer 2
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Xilinx er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Xilinx in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $361,667. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xilinx for Programvareingeniør rollen in United States er $204,000.

