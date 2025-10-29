Selskapskatalog
Xilinx
Xilinx Finansanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Finansanalytiker totalkompensasjonen in United States hos Xilinx varierer fra $86.5K til $123K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xilinxs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$99.2K - $116K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$86.5K$99.2K$116K$123K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Xilinx er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Finansanalytiker hos Xilinx in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $123,435. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xilinx for Finansanalytiker rollen in United States er $86,510.

Andre ressurser