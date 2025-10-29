Selskapskatalog
Xero
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker lønninger

Xero UX-forsker Lønninger

Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in Australia hos Xero varierer fra A$87.7K til A$120K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xeros totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

A$93.9K - A$113K
Australia
Vanlig Område
Mulig Område
A$87.7KA$93.9KA$113KA$120K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 2 flere UX-forsker innrapporteringers hos Xero for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Xero er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte UX-forsker tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Xero in Australia ligger på en årlig totalkompensasjon på A$119,644. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xero for UX-forsker rollen in Australia er A$87,670.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Xero

Relaterte selskaper

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser