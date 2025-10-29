Selskapskatalog
Xero
Xero Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Canada hos Xero utgjør totalt CA$201K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xeros totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$201K
Nivå
hidden
Grunnlønn
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
År i selskapet
5-10 År
Års erfaring
11+ År
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Xero er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Xero in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$232,790. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xero for Programvareutviklingsleder rollen in Canada er CA$200,610.

Andre ressurser