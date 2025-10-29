Selskapskatalog
Xero
Xero Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-kompensasjon in New Zealand hos Xero varierer fra NZ$88.5K per year for Associate Software Engineer til NZ$186K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New Zealand utgjør totalt NZ$142K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xeros totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
(Inngangsnivå)
NZ$88.5K
NZ$84.3K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$121K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$140K
NZ$13.9K
NZ$380.1
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$167K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Siste lønnsrapporter
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Xero er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Xero in New Zealand ligger på en årlig totalkompensasjon på NZ$186,432. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xero for Programvareingeniør rollen in New Zealand er NZ$141,670.

