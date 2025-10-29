Programvareingeniør-kompensasjon in New Zealand hos Xero varierer fra NZ$88.5K per year for Associate Software Engineer til NZ$186K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in New Zealand utgjør totalt NZ$142K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xeros totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Software Engineer
NZ$88.5K
NZ$84.3K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$121K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$140K
NZ$13.9K
NZ$380.1
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$167K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Xero er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
