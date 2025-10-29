Selskapskatalog
Xero Salg Lønninger

Den gjennomsnittlige Salg totalkompensasjonen in Singapore hos Xero varierer fra SGD 99.1K til SGD 135K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xeros totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Vanlig Område
Mulig Område
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Xero er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos Xero in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 135,199. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xero for Salg rollen in Singapore er SGD 99,068.

