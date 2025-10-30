Selskapskatalog
X-Team
X-Team Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Brazil hos X-Team utgjør totalt R$542K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for X-Teams totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Totalt per år
R$542K
Nivå
Senior
Grunnlønn
R$529K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$13.8K
År i selskapet
0 År
Års erfaring
9 År
Hva er karrierenivåene hos X-Team?
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos X-Team in Brazil ligger på en årlig totalkompensasjon på R$621,563. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos X-Team for Programvareingeniør rollen in Brazil er R$544,213.

