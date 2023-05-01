Selskapskatalog
Wrk
Wrk Lønninger

Wrks lønn varierer fra $69,589 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $109,065 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Wrk. Sist oppdatert: 9/2/2025

Forretningsanalytiker
$69.6K
Produktdesigner
$101K
Salg
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programvareutvikler
$73.3K
Programvareutviklingsleder
$109K
Den høyest betalte rollen rapportert hos Wrk er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $109,065. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Wrk er $88,150.

