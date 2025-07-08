Selskapskatalog
Wrike
Wrike Lønninger

Wrikes lønn varierer fra $10,455 i total kompensasjon per år for en Teknisk forfatter på laveste nivå til $82,867 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Wrike. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $82.9K
Dataanalytiker
$64.6K
Teknisk forfatter
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Wrike er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $82,867. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Wrike er $64,563.

