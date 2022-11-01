Selskapskatalog
Wrapbook
Wrapbook Lønninger

Wrapbooks lønn varierer fra $106,788 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $234,600 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Wrapbook. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $145K
Markedsføring
$178K
Produktleder
$132K

Salg
$107K
Programvareutviklingsleder
$235K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Wrapbook er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Wrapbook is Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $234,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wrapbook is $145,348.

