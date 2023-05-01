Selskapskatalog
Wpromote
Wpromote Lønninger

Wpromotes lønn varierer fra $73,000 i total kompensasjon per år for en Markedsføring på laveste nivå til $112,933 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Wpromote. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Markedsføring
Median $73K
Programvareutvikler
Median $110K
Dataforsker
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Wpromote er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $112,933. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Wpromote er $110,000.

