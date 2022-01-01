Selskapskatalog
WP Engine
WP Engine Lønninger

WP Engines lønn varierer fra $41,790 i total kompensasjon per år for en Informasjonsteknolog (IT) på laveste nivå til $230,145 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos WP Engine. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $144K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Programvareutviklingsleder
Median $179K
Forretningsanalytiker
$84.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Personalavdeling
$189K
Informasjonsteknolog (IT)
$41.8K
Produktdesigner
$100K
Produktleder
$230K
Rekrutterer
$121K
Salg
$61.2K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos WP Engine er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $230,145. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos WP Engine er $120,600.

