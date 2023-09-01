Selskapskatalog
Woundtech
Woundtech Lønninger

Woundtechs lønn varierer fra $5,213 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $203,975 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Woundtech. Sist oppdatert: 9/2/2025

$160K

Forretningsutvikling
$204K
Kundeservice
$5.2K
Programleder
$189K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Woundtech is Forretningsutvikling at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Woundtech is $189,050.

