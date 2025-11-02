Selskapskatalog
Workday
Workday Venturekapitalist Lønninger

Den gjennomsnittlige Venturekapitalist totalkompensasjonen in Ireland hos Workday varierer fra €90K til €131K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Workdays totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€103K - €118K
Ireland
Vanlig Område
Mulig Område
€90K€103K€118K€131K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Workday er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Venturekapitalist hos Workday in Ireland ligger på en årlig totalkompensasjon på €131,040. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Workday for Venturekapitalist rollen in Ireland er €89,951.

Andre ressurser