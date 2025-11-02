Cybersikkerhetsanalytiker-kompensasjon hos Workday varierer fra $194K per year for P3 til $306K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken utgjør totalt $218K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Workdays totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$194K
$149K
$40K
$5K
P4
$306K
$194K
$92.3K
$20.3K
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Workday er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)